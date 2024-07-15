Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Встречу с участником СВО организовали для островских школьников

Встреча с действующим участником СВО, командиром миномётного расчёта, кавалером ордена Мужества Максимом Высотиным прошла в детском военно-патриотическом лагере центра «Авангард» в Островском районе. Её организовали российское общество «Знание» и филиал фонда «Защитники Отечества» в рамках проекта «Знание. Герои». Об этом сообщила директор филиала российского общества «Знание» Елена Печерская в беседе с корреспондентом ПАИ.

  • Встречу с участником СВО организовали для островских школьников
    Фото: Филиал Российского общества «Знание»
  • Встречу с участником СВО организовали для островских школьников
    Фото: Филиал Российского общества «Знание»
  • Встречу с участником СВО организовали для островских школьников
    Фото: Филиал Российского общества «Знание»
  • Встречу с участником СВО организовали для островских школьников
    Фото: Филиал Российского общества «Знание»
  • Встречу с участником СВО организовали для островских школьников
    Фото: Филиал Российского общества «Знание»
  • Встречу с участником СВО организовали для островских школьников
    Фото: Филиал Российского общества «Знание»
  • Встречу с участником СВО организовали для островских школьников
    Фото: Филиал Российского общества «Знание»

Беседа дала бойцу возможность поделиться своими воспоминаниями и переживаниями. А участники встречи, в свою очередь, узнали о реальной обстановке на передовой, о героизме и самоотверженности бойцов, рассказала Елена Печерская.

Кроме того, на мероприятии руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Псковской области Мария Филонова провела лекцию и викторину, предоставив практические советы и психологическую помощь семьям бойцов. Также дети смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению подарков для бойцов ко Дню ВДВ.

«Встреча стала важным событием, которое позволило выразить признательность и поддержку бойцам СВО и их семьям. Она также пролила свет на важность патриотического воспитания и единства нашего народа в трудные времена», – подчеркнула Елена Печерская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2024

Встречу с участником СВО организовали для островских школьников
15 июля 2024

На телефоны «Экогрупп» поступило уже несколько сотен обращений псковичей
15 июля 2024

До 29 градусов тепла ожидается в Псковской области 16 июля
15 июля 2024

Для молодых псковских семей с детьми разыграют гранты
15 июля 2024

Более 460 тонн мусора вывез временный регоператор за выходные
15 июля 2024

Псковичи могут с удобством пройти диспансеризацию в отделении профилактики городской поликлиники
15 июля 2024

Tele2 предлагает псковичам 54 уникальных туристических активности и приключения для летнего отдыха
15 июля 2024

Две деревни Островского района временно останутся без электроэнергии 16 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...