Встречу с участником СВО организовали для островских школьников

14:47, 15 июля 2024, ПАИ

Встреча с действующим участником СВО, командиром миномётного расчёта, кавалером ордена Мужества Максимом Высотиным прошла в детском военно-патриотическом лагере центра «Авангард» в Островском районе. Её организовали российское общество «Знание» и филиал фонда «Защитники Отечества» в рамках проекта «Знание. Герои». Об этом сообщила директор филиала российского общества «Знание» Елена Печерская в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: Филиал Российского общества «Знание»



Фото: Филиал Российского общества «Знание»



Фото: Филиал Российского общества «Знание»



Фото: Филиал Российского общества «Знание»



Фото: Филиал Российского общества «Знание»



Фото: Филиал Российского общества «Знание»



Фото: Филиал Российского общества «Знание»













Беседа дала бойцу возможность поделиться своими воспоминаниями и переживаниями. А участники встречи, в свою очередь, узнали о реальной обстановке на передовой, о героизме и самоотверженности бойцов, рассказала Елена Печерская.

Кроме того, на мероприятии руководитель регионального комитета семей воинов Отечества Псковской области Мария Филонова провела лекцию и викторину, предоставив практические советы и психологическую помощь семьям бойцов. Также дети смогли принять участие в мастер-классе по изготовлению подарков для бойцов ко Дню ВДВ.

«Встреча стала важным событием, которое позволило выразить признательность и поддержку бойцам СВО и их семьям. Она также пролила свет на важность патриотического воспитания и единства нашего народа в трудные времена», – подчеркнула Елена Печерская.