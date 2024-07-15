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Общество

Учёные назвали продукт, который помогает отсрочить старость

Учёные выяснили, что содержащиеся в ягодах антиоксиданты могут предотвратить преждевременное старение, деменцию и ухудшение памяти, пишет «Российская газета».

В свою очередь, эндокринолог, практикующий врач, доктор медицинских наук и эксперт РАН Зухра Павлова рекомендовала именно летом разнообразить свой рацион этими полезными лакомствами.

Специалисты советуют обратить внимание на чернику, которая содержит много флавоноидов, способствующих хорошей работе мозга. Также полезен арбуз – источник мощного антиоксиданта ликопина. Кроме того, рекомендуется есть виноград, который содержит ресвератрол, а некоторые сорта винограда ещё и полифенолы, улучшающие память.

Кроме того, малина, смородина, клубника и голубика – привычные ягоды, которые являются отличными источниками натуральных витаминов.

Зухра Павлова подчеркнула, что голубика и виноград могут стать полезным десертом, который гораздо лучше шоколада.

Важно отметить, что необходимо контролировать количество фруктозы в рационе. Фруктоза может дополнительно разжигать аппетит, незаметно провоцируя набор лишнего веса, поэтому ягоду лучше есть на десерт после основного приёма пищи.

Употребление ягод не может стать единственным способом защитить мозг и сохранить рабочую память, уточняют специалисты. Для поддержания здоровья необходимо соблюдать несколько простых правил. Следует исключить из рациона вредные жиры и алкоголь, отказаться от курения, чаще бывать на свежем воздухе, выезжать за город, поддерживать нормальную массу тела, а также контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

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