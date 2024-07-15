Псковская фирма-однодневка поставляла опасную молочную продукцию

18:27, 15 июля 2024, ПАИ

Специалисты Россельхознадзора установили факты легализации молочной продукции неустановленного происхождения, произведённой ИП в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фирма-однодневка была зарегистрирована на территории Пскова. Выявлено, что с 20 по 21 июня предприниматели оформили 12 ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на 224,9 тонны сырных смесей и масла. За два дня ИП также оформил восемь исходящих ВСД на 164 тонны аналогичной пищевой молочной продукции, которую отправили в ЛНР и Ингушетию.

В дальнейшем получатель потенциально небезопасной молочной продукции, ООО «Арион» (Республика Ингушетия), использовал товары в качестве сырья для изготовления масла и сыра, которые в свою очередь направились в Санкт-Петербург, в адрес ООО «Оптторгплюс». 26 июня сотрудниками управления Россельхознадзора был установлен факт гашения ВСД на продукцию общей массой 12,9 тонны, остаток составил 2,9 тонны. Затем компанией было оформлено два ВСД на 10 тонн продукции в адрес другой петербургской компании – «Продзакупка».

После выезда сотрудники Россельхознадзора зафиксировали отсутствие хозяйственной деятельности фирмы, несмотря на операции с документами. Данный факт позволил сделать вывод о том, что ООО «Продзакупка» является предприятием-фантомом. 27 июня регистрация уполномоченного лица была аннулирована, производственные площадки исключены из информационной системы «Ветис» с отметкой «фантом».

Информация о легализации ООО «Оптторгплюс» и ООО «Продзакупка» некачественной продукции была направлена в компетентные органы. Площадки компаний были исключены из ФГИС «Ветис», регистрация уполномоченных лиц и ВСД аннулированы.

Вопреки требованиям действующего законодательства, ИП не был зарегистрирован в национальной системе маркировки и отслеживания продукции «Честный знак». 25 июня подконтрольная площадка псковского индивидуального предпринимателя была исключена из ФГИС «Ветис», регистрация уполномоченного лица и ВСД аннулированы.