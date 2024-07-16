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Экономика

Дмитрий Алемасов станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня в 14:00.

Дмитрий Алемасов. Фото: ПАИ

Ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев поговорят с экспертом о влиянии ключевой ставки ЦБ на банковский сектор и финансовые продукты для потребителей, выяснят, каким образом ситуация в финансовом секторе влияет на перспективы развития сельского хозяйства в регионе, и обсудят, каким образом псковичи могут противостоять мошенникам, выдающим себя за сотрудников финорганизаций.

Программа выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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