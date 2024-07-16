Дмитрий Алемасов станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

12:11, 16 июля 2024, ПАИ

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня в 14:00.

Ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев поговорят с экспертом о влиянии ключевой ставки ЦБ на банковский сектор и финансовые продукты для потребителей, выяснят, каким образом ситуация в финансовом секторе влияет на перспективы развития сельского хозяйства в регионе, и обсудят, каким образом псковичи могут противостоять мошенникам, выдающим себя за сотрудников финорганизаций.

Программа выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».