Дмитрий Алемасов станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня в 14:00.
Ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев поговорят с экспертом о влиянии ключевой ставки ЦБ на банковский сектор и финансовые продукты для потребителей, выяснят, каким образом ситуация в финансовом секторе влияет на перспективы развития сельского хозяйства в регионе, и обсудят, каким образом псковичи могут противостоять мошенникам, выдающим себя за сотрудников финорганизаций.
Программа выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Как родилась идея проекта «Инвестиционная привлекательность – развитие родного края», рассказала Ольга Татаринова
Развитие инвестиционной привлекательности Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Более 300 тысяч тонн подкарантинной продукции ввезли в Россию через Псковскую область за полгода
Три миллиона рублей потратят из бюджета Пскова на ликвидацию несанкционированных свалок