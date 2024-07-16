Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

16:18, 16 июля 2024, ПАИ

Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Пскова, Великих Лук, Печор и Великолукского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и предлагали перевести деньги на «безопасный счёт». После этого они завладели сбережениями граждан. Также на ухищрения махинаторов поддались некоторые граждане при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе пиломатериалов.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.