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Экономика

Как выгодно хранить деньги в 2024 году, объяснил эксперт

​Как выгодно хранить деньги в 2024 году, рассказал директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 16 июля.

Дмитрий Алемасов. Фото: ПАИ

«Я всегда всем объясняю следующим образом: 40 % от того, что у вас есть, пускай будет под рукой. Мало ли потребуется. А 60 % лучше положить [сделать вклад. – ПАИ] надолго и их особо не трогать. Надолго сегодня – это, наверное, от шести месяцев», – пояснил эксперт.

При этом хранить деньги при себе не значит хранить деньги где-то под матрасом, подчеркнул Дмитрий Алемасов. «Если у вас деньги лежат дома, вы же понимаете, при сегодняшней инфляции они просто потихонечку сгорят. Есть всевозможные продукты, которые позволяют вам, чтобы денежные средства, допустим, лежали на счёте с возможностью снятия. Причём с соответствующими процентными ставками. Например, всевозможные накопительные счета», – пояснил гость радиоэфира.

Перед тем, как сделать вклад, обязательно необходимо проверить, входит ли банк в систему страхования вкладов, подчеркнул Дмитрий Алемасов. Он также отметил, что наиболее оптимальным сейчас можно считать вложение денег со ставкой около 18 %.

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