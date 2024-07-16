Эксперт назвал среднестатистического получателя сельской ипотеки в Псковской области

16:38, 16 июля 2024, ПАИ

Среднестатистического получателя сельской ипотеки назвал директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 16 июля.

В основном сельскую ипотеку в регионе сейчас берут люди с детьми в возрасте 35–45 лет, отметил гость радиоэфира.

«Мне нравится, что в последний год, с середины 2023 года и до сегодняшнего дня, я вижу в качестве заёмщиков людей немного помоложе. Наверное, ещё в 2022 году я видел людей от 40 лет, сейчас уже от 35 до 45. Это основной костяк. И в основном это люди с детьми», – пояснил Дмитрий Алемасов.