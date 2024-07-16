Более 300 млн рублей выдали жителям Псковской области по сельской ипотеке

17:47, 16 июля 2024, ПАИ

Более 300 млн рублей выдали жителям Псковской области по сельской ипотеке, сообщил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 16 июля.

Указанная сумма была выдана жителям региона за первое полугодие 2024 года, пояснил гость радиоэфира. «Я считаю, что эти цифры больше, чем были в 2023 году за аналогичный период», – добавил он.

Дмитрий Алемасов отметил, что часть псковичей выбирает уже готовые дома, другие же покупают участок земли и строят дом при помощи аккредитованной компании. «Могу сказать, что очень интересные проекты бывают. <...> Видно, что люди вкладывают в эти проекты своё тепло, любовь, какую-то жизненную историю. Это действительно очень интересные вещи», – сказал гость радиоэфира.

Ранее директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка рассказал о трендах рынка сельской ипотеки в Псковской области.