Более 300 млн рублей выдали жителям Псковской области по сельской ипотеке
Более 300 млн рублей выдали жителям Псковской области по сельской ипотеке, сообщил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 16 июля.
Указанная сумма была выдана жителям региона за первое полугодие 2024 года, пояснил гость радиоэфира. «Я считаю, что эти цифры больше, чем были в 2023 году за аналогичный период», – добавил он.
Дмитрий Алемасов отметил, что часть псковичей выбирает уже готовые дома, другие же покупают участок земли и строят дом при помощи аккредитованной компании. «Могу сказать, что очень интересные проекты бывают. <...> Видно, что люди вкладывают в эти проекты своё тепло, любовь, какую-то жизненную историю. Это действительно очень интересные вещи», – сказал гость радиоэфира.
Ранее директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка рассказал о трендах рынка сельской ипотеки в Псковской области.
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