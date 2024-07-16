«Ночные волки» прибыли в Изборск

Для подготовки площадки на Священном холме к «Восхождению к Победе» «Ночные волки» посетили Изборск. Среди инсталляций, установленных для проведения мероприятия, – копия сталинградского фонтана «Танцующие дети» и сцена в стиле Mad Max. Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) рассказал журналистам о замысле мероприятия. Напомним, мотовелопробег «Восхождение к Победе» начнётся большой программой с участием «Ночных волков», Юлии Чичериной, группы «ПроДон» 26 июля.