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Продолжается реставрация башен и крепостных стен, входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря

Продолжается реставрация башен и крепостных стен, входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря XIV–XX веков. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Продолжается реставрация башен и крепостных стен, входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)»

Исторический облик башни Святых ворот восстанавливают в соответствии с петровским периодом. «Отреставрированы стены, фундаменты, своды въездных ворот и большая часть фасадов, деревянный сруб. Проведена замена кровли, реставрация главки, золочение звёзд и креста. Выполнен реставрационный ремонт кровли, включая устройство водосточной системы. Заменены столярные заполнения оконных и дверных проёмов», – отметили специалисты.

Также выполняются работы по монтажу и подключению электрических и других инженерных сетей, устройству дренажной системы.

Башня Святых ворот является важным опорным объектом и уникальным произведением конца средневекового оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Её строительство изначально преследовало цель защитить одно из наиболее ответственных мест крепости и украсить главный парадный вход в обитель – главные монастырские ворота.

По словам специалистов, окончательно архитектурный облик и композиционное решение объекта сложились в петровскую эпоху, когда башня была надстроена деревянным ярусом со шпилем, увенчанным двуглавым орлом, и вписана в ансамбль петровских фортификаций.

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Продолжается реставрация башен и крепостных стен, входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря
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