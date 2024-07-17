Юрлицо привлекли к ответственности за незаконную свалку в Псковской области
Очередную несанкционированную свалку выявили на сельхозугодьях в СНТ «Черняковицы-2» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В июне этого года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку, в результате которой выявили порчу сельскохозяйственных земель площадью 0,13 гектара.
Сотрудники ведомства возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ и вынесли постановление о назначении административного наказания юридическому лицу. Несанкционированная свалка была устранена.
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