Юрлицо привлекли к ответственности за незаконную свалку в Псковской области

09:44, 17 июля 2024, ПАИ

Очередную несанкционированную свалку выявили на сельхозугодьях в СНТ «Черняковицы-2» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В июне этого года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку, в результате которой выявили порчу сельскохозяйственных земель площадью 0,13 гектара.

Сотрудники ведомства возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ и вынесли постановление о назначении административного наказания юридическому лицу. Несанкционированная свалка была устранена.