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Общество

Грозы с ливнями обрушатся на Псковскую область

Грозы с ливнями ожидаются местами по Псковской области сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

«Сегодня с периода 12:00–15:00 местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, при грозах ожидаются ливни», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

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