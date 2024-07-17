Грозы с ливнями обрушатся на Псковскую область
Грозы с ливнями ожидаются местами по Псковской области сегодня, 17 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«Сегодня с периода 12:00–15:00 местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, при грозах ожидаются ливни», – предупреждают псковичей.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).
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