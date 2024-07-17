Борис Елкин станет гостем программы «Среда обитания»

12:11, 17 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Среда обитания» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля, в 14:00.

Что будет отличать нынешние Дни города от предыдущих? Какие мероприятия посетит сам псковский градоначальник? Какая работа была и ещё будет проведена в рамках подготовки к праздникам – в ЖКХ, благоустройстве, уборке города? Как в подготовке к Дням города задействован бизнес?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.