Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 18 июля

13:27, 17 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 18 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, днём существенных осадков не ожидается.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозах – порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём – от +23 до +28.

Атмосферное давление будет низким.