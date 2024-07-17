Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 18 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 18 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, днём существенных осадков не ожидается.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозах – порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днём – от +23 до +28.
Атмосферное давление будет низким.
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