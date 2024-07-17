Борис Елкин – о кубковой игре «Пскова» и «Луки-Энергии»: Это принципиальный матч

18:32, 17 июля 2024, ПАИ

Посетит ли матч первого круга Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией», рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

«Честно говоря, пока не планировал [посетить матч. – ПАИ], но я думаю, что рассмотрю этот вариант. Действительно, это такой принципиальный матч. В прошлом году людей достаточно много пришло. И, кстати, матч получился достаточно захватывающим, поэтому я думаю, что надо рассмотреть такую возможность, но планы бывает меняются. Сказать, что я 100 процентов там буду, не скажу, но будет интересно в любом случае», – заявил глава Пскова.

Отметим, что матч первого круга Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией» состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в один из дней с 30 июля по 1 августа.

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