Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Борис Елкин – о кубковой игре «Пскова» и «Луки-Энергии»: Это принципиальный матч

Посетит ли матч первого круга Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией», рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июля.

Борис Елкин: «Будет интересно в любом случае». Фото: ПАИ

«Честно говоря, пока не планировал [посетить матч. – ПАИ], но я думаю, что рассмотрю этот вариант. Действительно, это такой принципиальный матч. В прошлом году людей достаточно много пришло. И, кстати, матч получился достаточно захватывающим, поэтому я думаю, что надо рассмотреть такую возможность, но планы бывает меняются. Сказать, что я 100 процентов там буду, не скажу, но будет интересно в любом случае», – заявил глава Пскова.

Отметим, что матч первого круга Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией» состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» в один из дней с 30 июля по 1 августа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2024

Борис Елкин – о кубковой игре «Пскова» и «Луки-Энергии»: Это принципиальный матч
17 июля 2024

Завершилась первая половина Юношеской футбольной лиги
17 июля 2024

Псковичка заняла третье место на летней Спартакиаде учащихся России по самбо
17 июля 2024

Шахматисты Псковской области принимают участие в фестивале в Карелии
17 июля 2024

Два спортзала строят в новой школе на улице Киселёва в Пскове
17 июля 2024

Псковичка завоевала три золота на муниципальном кубке по конному спорту
16 июля 2024

Пскович выступит в финальном этапе летней спартакиады по боксу
16 июля 2024

Чемпионат и Кубок России по сверхлёгкой авиации пройдут в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...