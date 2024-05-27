Домашний лазерный станок: что выбрать для небольшой мастерской

12:45, 18 июля 2024, ПАИ

Согласитесь, никому не хочется переплатить за станок. Важно знать, для каких задач вы приобретаете устройство, какая мощность и размеры вам понадобятся. Эта статья посвящена выбору оптимального лазерного станка для домашней мастерской.

Рассматриваются только CO2 станки, потому что они дешевле, универсальнее и лучше подходят для домашнего производства. Что же такое CO2 станки?

Лазерные станки CO2

CO2 лазерные станки являются одними из самых распространенных видов лазеров, используемых в различных отраслях для резки, гравировки и маркировки материалов. Эти лазеры работают на основе углекислого газа, который является активным средством в процессе генерации лазерного излучения.

Принцип работы

CO2 лазеры генерируют инфракрасное излучение с длиной волны около 10,6 мкм. Лазерный луч создаётся в газоразрядной трубке, наполненной смесью углекислого газа, азота, водорода и гелия. Когда электрический ток проходит через газовую смесь, он возбуждает молекулы CO2, которые затем излучают энергию в виде лазерного луча. Этот луч фокусируется с помощью линз и направляется на обрабатываемый материал.

CO2 лазеры могут иметь мощность от 30 Вт до нескольких сотен Вт. Для резки неметаллов обычно достаточно мощности до 150 Вт, тогда как для толстых и твёрдых материалов может потребоваться более высокая мощность.

Материалы

Лазерные станки CO2 способны обрабатывать широкий спектр материалов:

дерево: фанера, МДФ, массив дерева;

акрил: различной толщины и цветов;

пластик: ABS, поликарбонат, ПЭТГ;

кожа: натуральная и искусственная;

ткань: хлопок, лен, полиэстер;

стекло и керамика: для гравировки;

бумага и картон: для вырезания сложных форм и гравировки;

металлы: ограниченно и обычно только с предварительным нанесением термопасты.

Программное обеспечение

CO2 лазерные станки работают с различными программами, которые позволяют создавать и редактировать файлы для резки и гравировки:

CorelDRAW: одна из самых популярных программ для дизайна и подготовки файлов;

AutoCAD: используется для черчения и проектирования;

LightBurn: универсальное ПО для управления лазерами, поддерживающее множество форматов файлов;

RDWorks: специализированное ПО для управления лазерными станками.

Куда поставить станок

При выборе места для установки лазерного станка важно учитывать несколько факторов:

достаточное пространство для размещения станка и обеспечения свободного доступа к нему со всех сторон;

хорошая вентиляция для удаления дыма и паров, образующихся в процессе работы;

удобное расположение электрических розеток и стабильное электроснабжение;

защита от пыли и влаги для продления срока службы оборудования.

Для небольшой мастерской оптимальным выбором будет CO2 станок с рабочей областью 500x300 мм. Такие размеры позволяют выполнять большинство стандартных задач по резке и гравировке, не занимая при этом слишком много места.

Рекомендуется выбирать станки с контроллером Ruida, который отличается надёжностью и удобством в эксплуатации. Дисплей должен быть достаточно крупным и информативным, чтобы легко управлять параметрами резки и гравировки.

Помимо покупки самого станка и материалов, которые вы будете обрабатывать, вам также придётся периодически покупать и заменять расходные материалы. К ним относятся:

Лазерные трубки

Лазерная трубка является основным элементом CO2 лазерного станка. Она генерирует лазерное излучение, которое используется для резки или гравировки материалов. Лазерные трубки имеют ограниченный срок службы, который обычно составляет от 2000 до 3000 часов в зависимости от интенсивности использования и качества трубки.

Линзы и зеркала

Лазерные линзы и зеркала необходимы для фокусировки лазерного луча на рабочей поверхности. Они подвержены износу и загрязнению в процессе работы. Регулярная проверка и чистка линз и зеркал важны для поддержания качества резки и гравировки. При износе или повреждении они должны быть заменены.

Охлаждающая жидкость (водяной чиллер)

CO2 лазерные станки требуют охлаждения лазерной трубки, чтобы предотвратить её перегрев. Для этого используется водяной чиллер, который циркулирует охлаждающую жидкость (обычно дистиллированную воду) через трубки вокруг лазерной трубки. Правильный уровень охлаждения важен для долговечности лазерной трубки и качества работы станка.

Фильтры и вытяжные системы

В процессе работы лазерного станка образуется дым, газы и пыль, которые могут быть токсичными или воспламеняться. Установка хорошей вытяжной системы и использование фильтров помогает эффективно удалить вредные вещества из рабочей зоны, обеспечивая безопасные условия работы и продлевая срок службы оборудования.

Заключение

Для небольшой мастерской оптимальным выбором лазерного станка будет CO2 станок с рабочей областью 500x300 мм, так как он обеспечит достаточное пространство для большинства стандартных задач по резке и гравировке. CO2 лазеры подходят для широкого спектра материалов, включая дерево, акрил, кожу, ткань и многие другие, что делает их универсальным выбором для различных производственных нужд. При выборе станка важно также учитывать дополнительные расходные материалы, такие как лазерные трубки, линзы и зеркала, что поможет обеспечить эффективность работы и долговечность оборудования.

Выбрать свой лазерный станок можно на сайте lasercut.ru.

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