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Культура

Данила Нелюбов стал гостем программы «Минкульт»

Данила Нелюбов. Фото: ПАИ

Преподаватель изобразительного искусства и тату-мастер Данила Нелюбов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 18 июля.

Как люди приходят в искусство, как стать художником, может ли заработать творческий человек, творчество и тату – совместимо или нет.

Об этом и многом другом с гостем эфира говорят ведущие «Минкульта».

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