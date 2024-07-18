Данила Нелюбов стал гостем программы «Минкульт»
Преподаватель изобразительного искусства и тату-мастер Данила Нелюбов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 18 июля.
Как люди приходят в искусство, как стать художником, может ли заработать творческий человек, творчество и тату – совместимо или нет.
Об этом и многом другом с гостем эфира говорят ведущие «Минкульта».
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