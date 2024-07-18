Особенности преподавания ИЗО назвал псковский эксперт

17:15, 18 июля 2024, ПАИ

О главных особенностях преподавания изобразительного искусства (ИЗО) рассказал художник, учитель и тату-мастер Данила Нелюбов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 июля.

Данила Нелюбов выделяет три подхода преподавания ИЗО в зависимости от возраста учеников. «В работе с младшеклассниками мы не говорим об обучении конкретным академическим навыкам, здесь просто приучаем ребёнка к творчеству. В этом возрасте самое важное – избавиться от страхов неудачи, показать, что искусство бывает абсолютно разным, и его оценивать нельзя. Ни в коем случае нельзя отбить у детей тягу к рисованию», – отметил художник.

С подростками приходится проявлять самый креативный подход в плане преподавания в интернете. «Я показываю то, чем они заинтересованы с точки зрения искусства, как это создавалось: диджитал-графику, как нарисовать логотип, обложку, фонограмму для их соцсетей», – рассказал гость эфира.

У старшеклассников зачастую уже есть конкретные цели, они готовятся к поступлению в колледжи и вузы. На этом этапе школьники развивают академические навыки, которые требуются в высших учебных заведениях, заметил Данила Нелюбов.

Развитие творческих способностей необходимо человеку так же, как и забота о физическом здоровье, подчеркнул художник. Он добавил, что занятия живописью поддерживают мозг в тонусе, улучшают креативность.