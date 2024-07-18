Солнечные батареи устанавливают у мемориала в честь патриарха Тихона в Кунье

17:59, 18 июля 2024, ПАИ

Территорию возле мемориала в честь патриарха Московского и всея Руси Тихона благоустраивают в Кунье. Сейчас там устанавливают солнечные батареи, сообщает газета «Пламя».

Идея и финансирование принадлежат благотворителю Дмитрию Налогину.

Возле монумента уже установлен металлический каркас – карпорт. Именно он накрыт солнечными панелями. Сейчас здесь устанавливают аккумуляторные батареи. После этого тут появятся скамейки.

Мощность новой системы семь кВТ. Как уверяют специалисты подрядчика, этого хватит на освещение памятника. При этом система освещения останется подключённой к поселковой сети, использовать которую будут только в случае необходимости.