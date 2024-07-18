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Культура

О высокой конкуренции среди тату-мастеров в Пскове рассказал специалист

О высокой конкуренции среди тату-мастеров среднего уровня рассказал художник и тату-мастер Данила Нелюбов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 июля.

Данила Нелюбов. Фото: ПАИ

«Клиентами начинающих мастеров становятся в основном их друзья и знакомые. До среднего уровня в тату-индустрии дойти легко, поэтому здесь очень высокая конкуренция. Если говорить о более сложных дизайнах, в Пскове не так много клиентов, которые готовы пойти на специфические тату. На этом этапе значительная конкуренция будет, когда мастера среднего уровня дорастут до топового», – пояснил тату-мастер.

По его мнению, хорошим специалистом стать не так сложно, если есть желание и возможность приложить достаточное количество усилий. Многие высококвалифицированные мастера выпустили свои курсы и программы, где можно смотреть эксклюзивные материалы, искать вдохновение и набираться опыта.

Мастера уезжают в более крупные города за развитием, где они знакомятся с другими специалистами и студиями. Необходимо выходить из зоны своего комфорта, смотреть, как работают другие, уверен Данила Нелюбов.

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