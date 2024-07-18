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Общество

Почти на 30% вырос объём производства сельхозпродукции в Псковской области

В Псковской области объём производства сельхозпродукции достиг 128 % к уровню прошлого года, положительная динамика достигнута и в других направлениях сферы сельского хозяйства. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с председателем регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николаем Романовым, которая состоялась сегодня, 18 июля.

Почти на 30 % вырос объём производства сельхозпродукции в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство в Псковской области динамично развивается. «Показатели из года в год улучшаются. В прошлом году объём производства сельхозпродукции в регионе составил 66 миллиардов рублей, что почти на 7 % больше, чем в 2022 году. В этом году мы уже достигли 128 % к уровню прошлого года. Кроме того, регион стабильно занимает высокие позиции на Северо-Западе по целому ряду наименований продукции. Активно реализуются программа комплексного развития сельских территорий и другие инвестпроекты», – сказал глава региона.

Николай Романов заверил, что в Псковской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ все целевые показатели будут выполнены, а некоторые перевыполнены.

В частности, в регионе наблюдается хорошая динамика производства мяса и птицы. Так, только мясного сырья планируется произвести почти 400 тысяч тонн. «Росту производства в этом секторе в том числе способствовали мероприятия по профилактике африканской чумы свиней и птичьего гриппа. Ситуация с молочным производством также благоприятна. Рост производительности молока прогнозируется до 10 % по отношению к прошлому году», – сказал Николай Романов.

Что касается растениеводства, то сельхозпредприятия в некоторых районах области уже приступили к уборке урожая. «Урожайность хорошая. Планируем выйти на показатель 34 центнера с гектара, набрать 150 тысяч тонн зерна. Это превысит прошлогодний показатель», – отметил председатель профильного комитета и добавил, что заготовка кормов идёт в плановом режиме.

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