Более 2100 тонн груза отправлено из Псковской области на передовую для помощи бойцам

23:46, 18 июля 2024, ПАИ

Как ведётся работа по оказанию поддержки участникам СВО и гуманитарной помощи жителям подшефных территорий, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алесей Михачёвой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Нашими добровольцами при участии неравнодушных людей, организаций, предпринимателей отправлено на передовую 2123 тонны грузов на сумму 101,8 млн рублей. Ещё 200 тонн отвезут в ближайшие дни. В том числе более 1 тыс. тонн грузов передано бойцам 76-й дивизии, 346 тонн – бригаде спецназначения, 700 тонн – для 1009-го полка. Военнослужащим, как правило, направляют технические средства, стройматериалы и инструменты, одежду, обувь, консервы. Для мирных жителей больше востребованы продукты питания, средства гигиены и верхняя одежда. Для них было собрано 114 тонн. Спасибо всем, кто принимает участие в этой работе!» – отметил губернатор.

Глава региона также обратил внимание на телеграм-канал (t.me/dobro_60) и группу Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/dobro_60), в которых публикуется информация о потребностях бойцов.