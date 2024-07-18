Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 2100 тонн груза отправлено из Псковской области на передовую для помощи бойцам

Как ведётся работа по оказанию поддержки участникам СВО и гуманитарной помощи жителям подшефных территорий, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с директором АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алесей Михачёвой. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

​Более 2100 тонн груза отправлено из Псковской области на передовую для помощи бойцам. Фото из телеграм-канала Псковской области

«Нашими добровольцами при участии неравнодушных людей, организаций, предпринимателей отправлено на передовую 2123 тонны грузов на сумму 101,8 млн рублей. Ещё 200 тонн отвезут в ближайшие дни. В том числе более 1 тыс. тонн грузов передано бойцам 76-й дивизии, 346 тонн – бригаде спецназначения, 700 тонн – для 1009-го полка. Военнослужащим, как правило, направляют технические средства, стройматериалы и инструменты, одежду, обувь, консервы. Для мирных жителей больше востребованы продукты питания, средства гигиены и верхняя одежда. Для них было собрано 114 тонн. Спасибо всем, кто принимает участие в этой работе!» – отметил губернатор.

Глава региона также обратил внимание на телеграм-канал (t.me/dobro_60) и группу Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/dobro_60), в которых публикуется информация о потребностях бойцов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2024

Более 2100 тонн груза отправлено из Псковской области на передовую для помощи бойцам
18 июля 2024

Главную награду международного творческого конкурса в Анапе везут в Псков участники патриотического проекта «Ради жизни»
18 июля 2024

Стены великолукских школ и детсадов подготавливают к новому учебному году
18 июля 2024

Ещё с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
18 июля 2024

Модерн-джаз-группа Dizzy Dutch Duck с программой «Парли Чаркер» выступает в Пскове
18 июля 2024

Почти на 30% вырос объём производства сельхозпродукции в Псковской области
18 июля 2024

Память защитников Островского района почтили на братском захоронении в деревне Вельяшиха
18 июля 2024

Рыжеволосая 39-летняя женщина пропала в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...