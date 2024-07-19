Акушер-гинеколог Наталья Петрова станет гостьей программы «Анамнез»

12:12, 19 июля 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 19 июля, в 14:00. Гостем ведущих Ларисы Малковой и Анны Чаплыгиной станет врач – акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Наталья Петрова.

Почему наблюдается тенденция родовспоможения на дому? Каковы риски для матери и ребёнка и какие последствия таких родов необратимы? Чему учат в школе материнства при Перинатальном центре? Допустимы ли естественные роды после кесарева сечения и ЭКО?

Об этом и многом другом можно будет послушать в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.