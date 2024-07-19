Тенденция к увеличению родов на дому наблюдается в Псковской области

14:44, 19 июля 2024, ПАИ

Тенденция к увеличению родов на дому наблюдается в Псковской области, сообщила врач – акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Наталья Петрова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В 2022 году в перинатальном центре родилось 2 823 ребёнка, а на дому – 24; в 2023 году – 2 998, на дому – 15; а за первое полугодие 2024 года – 1 504 новорождённых, 20 – дома.

«Тенденция идёт к увеличению родов на дому. Ситуации, по которым женщины выбирают рожать на дому, очень разные – точной статистики нет. Есть те, кто самостоятельно принимает такое решение. Другие женщины, которые, например, просто не успевают доехать. Они, в свою очередь, вызывают скорую и приезжают в перинатальный центр», – отметила гостья студии.