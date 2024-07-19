Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тенденция к увеличению родов на дому наблюдается в Псковской области

Тенденция к увеличению родов на дому наблюдается в Псковской области, сообщила врач – акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Наталья Петрова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

О тенденции к увеличению родов на дому рассказала Наталья Петрова. Фото: Фёдор Егоров / ПАИ

В 2022 году в перинатальном центре родилось 2 823 ребёнка, а на дому – 24; в 2023 году – 2 998, на дому – 15; а за первое полугодие 2024 года – 1 504 новорождённых, 20 – дома.

«Тенденция идёт к увеличению родов на дому. Ситуации, по которым женщины выбирают рожать на дому, очень разные – точной статистики нет. Есть те, кто самостоятельно принимает такое решение. Другие женщины, которые, например, просто не успевают доехать. Они, в свою очередь, вызывают скорую и приезжают в перинатальный центр», – отметила гостья студии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июля 2024

Более 136 млн рублей направлено на поддержку фермерских хозяйств Псковской области
19 июля 2024

Более 670 административных дел о нарушении временного ввоза автомобилей возбудили псковские таможенники
19 июля 2024

Тенденция к увеличению родов на дому наблюдается в Псковской области
19 июля 2024

Псковские полицейские и общественники стали участниками Всероссийского форума «Истоки»
19 июля 2024

Ректор ПсковГУ прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ об удовлетворённости студентов обучением
19 июля 2024

Дожди и грозы пройдут в Псковской области 20 июля
19 июля 2024

«Лежачих полицейских» установили на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове
19 июля 2024

Консервацию Дома Печенко планируют завершить до весны 2025 года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...