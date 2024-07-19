Об опасностях родов на дому предупредила псковичей врач

14:56, 19 июля 2024, ПАИ

Какие опасности могут возникнуть при родах на дому, рассказала врач – акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Наталья Петрова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если женщина выбирает родить дома без госпитализации в специализированный центр, то она поступает очень рискованно. При родах и на раннем послеродовом периоде могут возникнуть настолько серьёзные осложнения, которые могут привести к летальному исходу», – предупредила врач.

При этом не стоит забывать, что ребёнку после рождения нужна специализированная помощь врачей-неонатологов, уточнила она. «Осложнения, которые могут произойти, очень опасные. Их можно не успеть исправить, даже если вызвать скорую помощь», – подчеркнула Наталья Петрова.

Для ребёнка, который только появился на свет, очень важен температурный режим, добавила она. «Новорождённый устроен так, что он не имеет регуляции и не обладает таким процессом. Он очень легко отдаёт тепло и не может его удержать», – пояснила врач.

Именно для этого в перинатальном центре в каждом родильном зале установлены специальные столики с подогревами. Кроме того, для малышей готовят подогретые пелёнки и одеяла, обратила внимание Наталья Петрова. «А когда роды проходят на дому, детей привозят к нам настолько охлаждёнными, что потом они отправляются в отделение детской реанимации», – заключила гостья эфира.