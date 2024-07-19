Самое грозное осложнение у рожающих женщин назвала псковский врач

16:21, 19 июля 2024, ПАИ

Самое грозное осложнение у рожающих женщин назвала врач – акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Наталья Петрова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Акушерское кровотечение – это самое грозное осложнение, с которым мы можем столкнуться», – сказала гостья эфира.

Она добавила, что, если женщина рожает на дому и у неё возникло такое кровотечение, есть большой шанс гибели матери.

«Если такое происходит в перинатальном центре, мы принимаем очень интенсивные меры для помощи матери ребёнка», – подчеркнула врач.