Самое грозное осложнение у рожающих женщин назвала псковский врач
Самое грозное осложнение у рожающих женщин назвала врач – акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Наталья Петрова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Акушерское кровотечение – это самое грозное осложнение, с которым мы можем столкнуться», – сказала гостья эфира.
Она добавила, что, если женщина рожает на дому и у неё возникло такое кровотечение, есть большой шанс гибели матери.
«Если такое происходит в перинатальном центре, мы принимаем очень интенсивные меры для помощи матери ребёнка», – подчеркнула врач.
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