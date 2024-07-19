Какие способы помогают справиться с болью рожающим женщинам, рассказала врач

17:03, 19 июля 2024, ПАИ

Какие способы помогают справиться с болью рожающим женщинам в Псковском клиническом перинатальном центре, рассказала врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Из методик, которые применяют в медучреждении, – контрастный душ, фитбол и точечный массаж. «Ни в коем случае нельзя поступать в родильный зал на негативе, поэтому я стараюсь всех мам настраивать позитивно. Все переживают и боятся, что будет больно. Родовая боль – это физиологический процесс. И всё-таки никто не хочет терпеть боль, и у каждого свой порог чувствительности. Особенно много страха у молодых женщин», – отметила гостья эфира.

В родильном зале никто не ставит анестезию женщинам сразу, добавила она. «Мы не говорим сейчас про стремительные и быстрые роды, когда сильные схватки. При нормальном, постепенном развитии родов мы всё-таки применяем немедикаментозное обезболивание», – пояснила Наталья Петрова.