Об установке новых базовых станций связи рассказал Виталий Рахманов

17:58, 19 июля 2024, ПАИ

Об установке новых базовых станций связи рассказал начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день запущены базовые станции в крупном СНТ «Псковитянка» – более тысячи домохозяйств подключены к современному быстрому интернету. В целом в этом году у нас много пригорода Пскова и Великих Лук находятся в проработке. Все наши крупные СНТ получат качественные услуги связи», – отметил Виталий Рахманов.

Глава региона, в свою очередь, призвал обратить особое внимание на обеспечение связи в туристических местах Псковской области. «В Ореховно базовая станция уже установлена. Она пока не подключена – ждём разрешения на использование частот. А в Мальской долине в конце июня базовая станция была уже запущена. У нас уже есть приятная обратная связь и от собственника курортной зоны, и от гостей об улучшении связи», – пояснил Виталий Рахманов.

Кроме этого, ещё одна базовая станция была запущена на подъезде к Печорам, добавил он. «Теперь на трассе до Печор у нас устранены две «ямы», которые были. Сейчас можно наслаждаться услугами связи на всём протяжении дороги», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Также известен график включения базовых станций по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0». Первая базовая станция уже будет запущена в конце июля, добавил он.

«Из десяти одна у нас выпадет на следующий год – она будет установлена в деревне Чернея Себежского района. Она должна будет находиться в зоне заповедника. Сейчас есть три варианта, по которым мы отрабатываем», – пояснил Виталий Рахманов.