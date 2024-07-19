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Общество

120 юнармейцев из Псковской области проходят курс молодого бойца

На базе детского оздоровительного лагеря «Звёздный» 16 июля стартовала седьмая профильная смена военно-патриотического лагеря «Я – юнармеец». Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

На протяжении трёх недель 120 курсантов со всей Псковской области будут проходить курс молодого бойца.

Программа курса включает основы военной службы, медицинской, огневой, тактико-специальной подготовки, строевой подготовки, поисковой деятельности, основы радиационной, химической и биологической защиты. Особое внимание уделяется физической подготовке ребят, в которую входят утренняя физическая зарядка, общая физическая подготовка и военно-спортивные игры. Кроме того, для курсантов подготовлена обширная воспитательная и развлекательная программа: тематические квесты, интеллектуальные квизы, театрализованные представления и многое другое. Некоторые мероприятия проводятся впервые.

Начальник штаба смены военно-патриотического лагеря «Я – юнармеец» Артём Баринов отметил, что в этом году смена богата количеством мероприятий благодаря партнёрам и продолжительной подготовке команды организаторов. Помимо того, что курсанты изучают основы военной службы и другие военно-прикладные дисциплины, лагерь преследует и другую цель.

«Наша главная цель – сплотить несколько команд юнармейцев, которые на протяжении нового учебного года будут не только принимать участие в мероприятиях по линии ВВПОД «Юнармия», но и оказывать помощь в их организации и проведении», – отметил Артём Баринов.

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