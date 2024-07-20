80-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Островском районе

16:40, 20 июля 2024, ПАИ

Митинг, посвящённых 80-летию освобождения города Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков, прошёл у памятного знака 146-й стрелковой дивизии, пишет газета «Островские вести».

В торжественном мероприятии приняли участие представители муниципалитета Островского района, ветераны и почётные граждане Острова и района, депутаты областного, районного и городского собраний депутатов, юнармейцы Дома детского творчества, общественность города.

Митинг открыл глава Островского района Дмитрий Быстров. Он подчеркнул важную роль воинов, которые освобождали наш город и район, а также всех тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. «К сожалению, сегодня мы становимся свидетелями того, как переиначивается наша история, забываются факты и свидетельства очевидцев тех страшных событий. Тем более важна роль тех, кто по крупицам собирает и охраняет память наших предков, которые приближали Победу», – подчеркнул он.

Глава муниципалитета напомнил, что и сегодня наши земляки проявляют мужество и героизм, принимая участие в специальной военной операции.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Владислав Бернацкий, который передал главе Островского района приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

С поздравлениями к островичам обратились председатель Совета ветеранов Островского района Вячеслав Коев и благочинный Островского церковного округа отец Роман, который провёл заупокойную литию по воинам, погибшим на поле брани и скончавшимся от ран.

Также присутствующих поздравил сын воина-освободителя Острова Николая Карпова, доктор политических наук, автор книги «Островская доминанта», почётный гражданин города Острова, генерал-лейтенант Александр Карпов.

Члены юнармейского отряда в торжественной обстановке у памятных знаков провели закладку капсулы с землёй с мест, где велись бои с участием бойцов 146-й Островской Краснознамённой стрелковой ордена Суворова второй степени стрелковой дивизии.

К памятным знакам легли живые цветы.

Также в рамках митинга было вручено удостоверение и почётная лента почётному гражданину Островского района Ирине Богачевой, которая многие годы возглавляла островскую больницу, внесла большой вклад в развитие города и района, будучи депутатом Псковского областного Собрания.