Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» проходит в Пскове

17:27, 20 июля 2024, ПАИ

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» проходит в Пскове сегодня, 20 июля, сообщили ПАИ в областном центре народного творчества.

Мероприятие проходит в парке на набережной реки Псковы.

Для гостей фестиваля выступают фольклорные коллективы из Белоруссии, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Великого Новгорода и Псковской области.

Также организованы интерактивы и мастер-классы. Здесь псковичи смогут попробовать себя в ратном деле и примерят доспехи, посмотрят на турниры по фехтованию средневековым оружием, сплетут венки, споют частушки, изготовят праздничные сувениры и многое другое.