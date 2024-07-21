Ремонт фасада храма Спаса Нерукотворного Образа завершился в Острове
Реставрация фасада главного храма обители завершилась в Спасо-Казанском Симанском женском монастыре в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Рабочие завершили ремонт фасада главного храма обители – собора Спаса Нерукотворного Образа, который начался в мае.
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
В ходе подготовки к престольному празднику монастыря были убраны строительные леса. Специалисты проводят заключительные отделочные работы по покраске и побелке фасадов собора.
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