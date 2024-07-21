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Общество

Ремонт фасада храма Спаса Нерукотворного Образа завершился в Острове

Реставрация фасада главного храма обители завершилась в Спасо-Казанском Симанском женском монастыре в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Рабочие завершили ремонт фасада главного храма обители – собора Спаса Нерукотворного Образа, который начался в мае.

  • Убраны строительные леса, последние штрихи побелки и покраски
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Убраны строительные леса, последние штрихи побелки и покраски
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Убраны строительные леса, последние штрихи побелки и покраски
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Убраны строительные леса, последние штрихи побелки и покраски
    Фото: пресс-служба Псковской епархии

В ходе подготовки к престольному празднику монастыря были убраны строительные леса. Специалисты проводят заключительные отделочные работы по покраске и побелке фасадов собора.

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