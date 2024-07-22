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Лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов стал гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов стал гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

Александр Залдастанов. Фото: ПАИ

Как родилась идея проекта «Восхождение к Победе»? Как Александр Залдастанов познакомился с Александром Прохановым? Почему Псковская земля занимает особое место в жизни «Волков»? Что ждать псковичам 26 июля на Священном холме под Изборском? Почему «Ночные волки» уважают актёра и режиссёра Мела Гибсона? Кто придумывает и строит машины и декорации для их шоу? Может ли база мотоклуба переехать из-под Севастополя под Изборск?

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» в 11:00 в понедельник, 22 июля.

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