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Происшествия

Более девяти миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Более девяти миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Острова и Псковского района после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, мошенники путём разнообразных ухищрений завладели деньгами граждан. В частности, некоторые из незнакомцев представлялись «биржевыми брокерами» и предлагали собеседникам дополнительный заработок за счёт инвестиций в интернете.

Кроме того, некоторых граждан мошенники ввели в заблуждение при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе сварочного аппарата и токарного станка. Также граждане лишись своих сбережений под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и списания со счетов сбережений.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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