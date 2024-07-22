Губернатор призвал поддержать Псков в голосовании на звание «Культурная столица 2026 года»

16:54, 22 июля 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут поддержать Псков в голосовании на звание «Культурная столица 2026 года», сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Наш древний город богат историей и культурой. Здесь можно увидеть уникальные памятники архитектуры, посетить музеи и театры, насладиться красотой природы. Для Пскова участие в конкурсе – это прекрасная возможность заявить о себе на всю страну, привлечь внимание инвесторов и туристов. Сейчас город по числу голосов находится на третьем месте. Давайте исправим это!» – призвал Михаил Ведерников.

Для того чтобы проголосовать за Псков, нужно войти при помощи своей учётной записи на «Госуслугах» по ссылке, затем из списка выбрать до пяти населённых пунктов и нажать кнопку «Отправить». После этого на экране появится уведомление о том, что голос учтён.

«Уверен, Псков достоин звания «Культурная столица 2026 года», – подчеркнул глава региона.

Добавим, что конкурс проводится, чтобы поддержать культурное развитие регионов, показать их самобытность и потенциал. Голосование за культурную столицу года проходит по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка.

В нём может принять участие любой житель страны с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах». Эксперты выбирают город-победитель, учитывая активность и качество культурной жизни города, а также его популярность среди населения. Победитель народного голосования, в свою очередь, получит специальный приз на итоговом мероприятии в декабре 2024 года.

Напомним, что впервые конкурс «Культурная столица года» прошёл в 2023 году. Тогда победителями стали Нижний Новгород и Грозный. Конкурс предоставляет регионам России уникальную возможность ярко обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности, а также представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал.