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Общество

Многожанровый фестиваль пройдёт в Изборске 28 июля

Многожанровый фестиваль пройдёт под эгидой «Встречи друзей» в Изборске 28 июля, сообщили ПАИ организаторы.

«Одна из главных задач нашего проекта – познакомить гостей Изборска и местных жителей с творчеством самобытных любительских коллективов из Псковской области», – отметили организаторы.

Фольклорные и театральные коллективы из разных местностей Псковщины представят песни и спектакли. Кроме того, молодые люди из православного лагеря выступят с песнями и другими номерами. Тут же состоятся интерактивная выставка детских рисунков, мастер-классы ремесленников, концерт классической музыки.

На площадке выступят вокальные ансамбли «Гайтан» и «Коляда», молодёжный театр «Четвёртая стена», студенты Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова.

Также гости смогут принять участие в мастер-классах местных ремесленников и посмотреть презентацию путеводителя по Изборску.

Добавим, что площадкой для мероприятия станет гостиничный комплекс «Изборск».

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