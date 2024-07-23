Юрий Семёнов станет гостем программы «Оглавление»

12:11, 23 июля 2024, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

Перспективы развития муниципалитета, инвестпроекты в округе, влияние внутреннего туризма на жизнь порховичей, нацпроекты на территории округа – эти и другие темы в прямом эфире с Юрием Семёновым обсудят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция из радиостудии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».