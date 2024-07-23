Глава Порховского района: Мы поставили создание ТОС в приоритет

14:44, 23 июля 2024, ПАИ

12 ТОС Порховского муниципального округа получили гранты в этом году, сообщил глава района Юрий Семёнов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

«Мы немножко засиделись на старте. Не так много ТОС создано, но сейчас движение развивается. Мы поставили это в приоритет», – отметил гость студии.

Юрий Семёнов заметил, что в 2021 и 2022 годах ТОС в округе не было, но сейчас они начинают активно создаваться. «Мы помогаем создать проект, зарегистрировать ТОС. В этом году у нас 12 ТОС получили гранты, и они продолжают работать», – подчеркнул глава района.

«Если люди что-то делают сами, то они начинают к этому более бережно относиться», – резюмировал Юрий Семёнов.