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Общество

Глава Порховского района: Мы поставили создание ТОС в приоритет

12 ТОС Порховского муниципального округа получили гранты в этом году, сообщил глава района Юрий Семёнов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

Юрий Семёнов. Фото: ПАИ

«Мы немножко засиделись на старте. Не так много ТОС создано, но сейчас движение развивается. Мы поставили это в приоритет», – отметил гость студии.

Юрий Семёнов заметил, что в 2021 и 2022 годах ТОС в округе не было, но сейчас они начинают активно создаваться. «Мы помогаем создать проект, зарегистрировать ТОС. В этом году у нас 12 ТОС получили гранты, и они продолжают работать», – подчеркнул глава района.

«Если люди что-то делают сами, то они начинают к этому более бережно относиться», – резюмировал Юрий Семёнов.

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Глава Порховского района: Мы поставили создание ТОС в приоритет

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