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Сюжеты о достопримечательностях планируют снимать в Порхове

Сюжеты о достопримечательностях планируют снимать в Порхове, сообщил глава района Юрий Семёнов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

Юрий Семёнов. Фото: ПАИ

«Если с музейными работниками разговариваешь, то есть такие задумки, тем более мы сейчас благодаря региональному комитету по культуре приобрели очень хорошую технику на 30 миллионов рублей, в том числе профессиональную видеокамеру», – отметил он.

Юрий Семёнов также подчеркнул, что у муниципалитета также есть два LED-экрана для трансляции сюжетов, один из них установлен на кинотеатре. «У нас действительно есть что показать. Например, Порховскую крепость», – резюмировал гость студии.

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