Круговой маршрут планируют открыть по башням Порховской крепости

16:02, 23 июля 2024, ПАИ

Круговой маршрут планируют открыть по башням Порховской крепости, сообщил глава района Юрий Семёнов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 23 июля.

«У Порховский крепости сменился уже третий подрядчик и радует, что пришёл государственный и Минкульт выделил деньги не на консервацию, а именно на реконструкцию, реставрацию. Заканчиваем делать Среднюю башню в этом году и ждём комиссию», – отметил гость студии.

Юрий Семёнов рассказал, что крепость можно будет обойти по кругу, но за исключением Порховской башни, которая не будет реставрироваться из-за того, что была полностью утрачена. Реставрацию крепости планируется завершить в 2028-2029 годах.