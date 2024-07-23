Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опасный вредитель угрожает урожаю картофеля в Псковской области

Карантинный объект – золотистую картофельную нематоду – выявили в Псковской области в ходе карантинного фитосанитарного обследования земельных участков на площади 97,12 гектара. Обследования проводили специалисты территориального отделения по Псковской области Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Золотистая картофельная нематода – узкоспециализированный вид нематод, который паразитирует на корнях картофеля, а также в меньшей степени томатов и баклажанов, поражает другие растения из семейства пасленовых.

Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней картофеля образуется мало, они мелкие, а иногда совсем отсутствуют. Потери урожая могут составлять 30–80%.

Распространяется картофельная нематода в основном в стадии цист, которые прилипают к предметам, соприкасающихся с зараженным грунтом и переносятся на любые расстояния. Обычно цисты переносятся с посадочным материалом, с почвой, оставшейся на клубнях, корнеплодах, луковицах, дождевыми водами и ветром.

Провести исследования почвенных образцов можно в территориальном отделении по Псковской области ФГБУ «ВНИИЗЖ» (180014, Псков, улица Николая Васильева, 77, телефоны (8 8112) 29-29-88, (8 8112) 29-29-91, 8-911-398-11-31.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц или номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ПН40.

Реклама. ФГБУ «ВНИИЗЖ». ИНН 3327100048.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июля 2024

Водосвятный молебен княгине Ольге совершили в Выбутах
23 июля 2024

Заключительный день 10-й поисковой экспедиции «Укрепрайон» проходит в Себежском районе
23 июля 2024

Возложение цветов к Вечному огню в День города Пскова
23 июля 2024

Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в Пскове
23 июля 2024

Глава Порховского района отметил увеличение турпотока в муниципалитет
23 июля 2024

В Гдове в передвижном маммографе поставили рекорд
23 июля 2024

Участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» прибыли в Псковскую область
23 июля 2024

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая поздравила псковичей с Днём города

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...