Опасный вредитель угрожает урожаю картофеля в Псковской области

17:27, 23 июля 2024, ПАИ

Карантинный объект – золотистую картофельную нематоду – выявили в Псковской области в ходе карантинного фитосанитарного обследования земельных участков на площади 97,12 гектара. Обследования проводили специалисты территориального отделения по Псковской области Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Золотистая картофельная нематода – узкоспециализированный вид нематод, который паразитирует на корнях картофеля, а также в меньшей степени томатов и баклажанов, поражает другие растения из семейства пасленовых.

Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней картофеля образуется мало, они мелкие, а иногда совсем отсутствуют. Потери урожая могут составлять 30–80%.

Распространяется картофельная нематода в основном в стадии цист, которые прилипают к предметам, соприкасающихся с зараженным грунтом и переносятся на любые расстояния. Обычно цисты переносятся с посадочным материалом, с почвой, оставшейся на клубнях, корнеплодах, луковицах, дождевыми водами и ветром.

Провести исследования почвенных образцов можно в территориальном отделении по Псковской области ФГБУ «ВНИИЗЖ» (180014, Псков, улица Николая Васильева, 77, телефоны (8 8112) 29-29-88, (8 8112) 29-29-91, 8-911-398-11-31.

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