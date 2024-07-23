Проект «Добро – лаборатория «Кислород» стартовал в Псковской области

18:42, 23 июля 2024, ПАИ

Проект «Добро – лаборатория «Кислород», направленный на вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, стартовал в Псковской области. Начало проекту дала ознакомительная встреча в Доме молодёжи в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

В рамках программы молодые люди будут разрабатывать идеи волонтёрских мероприятий, которые они хотели бы реализовать в своих муниципалитетах. На встрече также презентовали добровольческий проект «БлагоТвори» активистов регионального отделения «Движения первых», уточнили в комитете.

В 2023 году проект «Добро – лаборатория «Кислород» стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел».