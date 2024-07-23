В Псковской области реорганизуют несколько районных больниц

19:43, 23 июля 2024, ПАИ

В Псковской области запланирована реорганизация Невельской и Новосокольнической межрайонных больниц и Себежской районной больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко совершила рабочие поездки в Себеж, Невель и Новосокольники, где встретилась с коллективами медицинских организаций. Во встречах участвовали главы муниципальных образований. Она оповестила коллективы о предстоящей процедуре реорганизации, которая начнётся после выхода распоряжения правительства региона.

Ранее сообщалось, что Марина Гаращенко провела рабочие встречи с коллективами Островской, Опочецкой и Пушкиногорской межрайонных больниц.

Всем трём коллективам Марина Гаращенко рассказала, что изменения не затронут медицинский персонал и пациентов.

«Во избежание неправильной трактовки вопросов, касающихся реорганизационных мероприятий, я приехала, чтобы лично с вами встретиться и рассказать, какие изменения ожидаются в медицинских организациях. Основное, на что хочется и необходимо обратить внимание, – это то, что закрытия и ликвидации объектов, снижения доступности медицинской помощи и сокращения медицинского персонала не будет. Все будут работать на своих местах и так же продолжат оказывать медицинскую помощь населению в прежнем объёме. Мы налаживаем единую административно-хозяйственную, финансовую и управленческую деятельности. Уровень заработной платы не изменится, все региональные меры поддержки, социальные выплаты будут сохранены в полном объёме. Также медицинские организации продолжат участие в национальном проекте «Здравоохранение», продолжатся реконструкция Себежской районной больницы, ремонтные работы в Невельской межрайонной больнице, модернизация Новосокольнической МРБ. Процессы реорганизации на это не влияют. Прошу вас довести эту информацию до своих подчинённых, коллег и пациентов», – сказала председатель профильного комитета.

«По нашему опыту крупные медицинские организации более привлекательны для привлечения медицинских работников, особенно молодых специалистов, там больше возможностей набраться опыта и больше клинической практики. Поэтому мы рассчитываем, что привлекать врачей будет легче», – отметила заместитель председателя комитета Ирина Жаворонкова.

Закончили рабочие встречи в Новосокольниках, в здании детского отделения, отремонтированного в рамках нацпроекта «Здравоохранение». После слов Марины Гаращенко глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв выступил перед коллективом больницы.

«Я с большим оптимизмом смотрю на планы реорганизации. Мы видим, что за последние годы в районе строятся ФАПы, отремонтировано детское амбулаторное отделение, получили новые автомобили, в здравоохранение района вкладываются большие деньги. За это я хочу поблагодарить губернатора Михаила Ведерникова и областной комитет по здравоохранению. Со стороны муниципалитета мы готовы оказать любую поддержку», – сказал он.

За соблюдением трудовых прав в период реорганизации будет следить Псковский профсоюз работников здравоохранения.

После завершения мероприятий по реорганизации Невельская межрайонная больница объединится с Себежским, Усвятским, Новосокольническим и Пустошкинский филиалами.