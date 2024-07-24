Приуроченный к 80-летию освобождения Пскова вечер прошёл в библиотеке Курбатова

Литературно-художественный вечер, посвящённый 80-летию со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, прошёл в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Ведущие творческой встречи, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин и заслуженный работник культуры России, почётный гражданин Пскова, известный композитор Николай Мишуков, вместе с присутствующими вспомнили о подвигах псковичей, отважно защищавших родную землю, почтили память писателей и поэтов-фронтовиков и познакомились с произведениями современных авторов.

На мероприятии также прозвучали песни Николая Мишукова на произведения псковских поэтов-фронтовиков: Ивана Виноградова, Игоря Григорьева, Льва Малякова и других.

Об этом – в нашем фоторепортаже.