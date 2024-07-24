Елена Полонская назначена уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции

09:06, 24 июля 2024, ПАИ

Елена Полонская назначена уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Два года Елена Александровна успешно и результативно вела работу с вынужденными переселенцами из Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР, помогала решать вопросы их трудоустройства, социализации и адаптации», – отметил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что сейчас идёт активная работа по привлечению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом – особенно это касается стран Прибалтики.

«Крайне важно создать условия для их комфортного пребывания, чтобы они оперативно нашли работу, решили вопросы с жильем, стали полноценными членами общества. Принял решение о создании института уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции и предложил Елене Полонской возглавить эту организацию», – заключил Михаил Ведерников.