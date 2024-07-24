О происшествиях на воде, правилах поведения и опасных местах для купания в Псковской области расскажут на «Серебряном дожде»

12:21, 24 июля 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 24 июля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

Сколько происшествий на воде зафиксировано в этом году? Много ли происшествий с гидроциклами, сапбордами, катамаранами в черте города? Как правильно выбрать спасательный жилет? Какие водоёмы самые опасные в Псковской области? Сколько в регионе организованных мест купания и что их отличает от «диких» пляжей? Как ГИМС проверяет готовность пляжей в детских лагерях? Есть ли какие-то нововведения в правилах для владельцев маломерных судов?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.