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Происшествия

Девять человек утонули в Псковской области в этом году

Девять человек утонули в Псковской области с начала 2024 года, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 24 июля.

Фото: ПАИ

По словам гостя радиоэфира, в прошлом и позапрошлом году в Псковской области наблюдалась тенденция к снижению количества погибших на водных объектах. В этом же году случаи гибели людей на водоёмах участились. В прошлом году с начала года и до середины лета на водоёмах погибло шесть псковичей, в этом уже девять, один из погибших – ребёнок.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области обратил внимание, что чаще всего люди погибают на водных объектах в тёплое время года. Также специалисты отмечают увеличение количества трагических происшествий на водоёмах в выходные и праздничные дни.

Среди основных причин гибели людей на водных объектах Псковской области Юрий Покатов выделил несоблюдение мер безопасности при купании в необорудованных для этих целей местах. Дети же часто тонут из-за того, что взрослые оставили их без присмотра, пояснил спикер.

«По статистике с начала года на водоёмах России погибло более 1 600 человек, из них 200 детей. Из этих 1 600 человек – 1 100 погибло в летние месяцы, в том числе 180 детей», – сообщил Юрий Покатов.

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