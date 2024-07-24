Псковских сапбордистов призвали не выходить на судовой ход

17:39, 24 июля 2024, ПАИ

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 24 июля, призвал псковичей, увлекающихся сапбордингом, соблюдать правила безопасности на воде.

«Был случай нашумевший, когда девушка вышла на судовой ход на сапборде, находясь в жилете, и в этот момент рядом шёл теплоход. <...> Гидроциклист из хулиганских побуждений проехал мимо девушки и мимо этого теплохода, облил её водой, создал волну, и девушка упала. Псковичи начали беспокоиться, что она могла попасть под винты этого большого теплохода. <...> Я могу представить состояние капитана теплохода, управляющего большим судном, у которого на борту 50 и более человек, когда у него за бортом находится человек в воде, а он заходит под мост и у него просто нет возможности никуда свернуть», – рассказал гость радиоэфира.

В сложившейся ситуации не прав не только гидроциклист, но и сама девушка, находившаяся на судовом ходу, отметил Юрий Покатов. Он призвал псковичей не выходить на судовой ход, не находиться в местах, где суда швартуются и не пользоваться сапбордами в условиях ограниченной видимости.

При плавании на доске также необходимо иметь средства индивидуального спасения, подчеркнул гость радиоэфира. «Есть специальный жилет, называется страховочный. Он более облегчённый: не мешает плыть, не стесняет гребцов, но должен находиться на человеке, который находится на сапборде. <...> Есть отличия между спасательным жилетом и страховочным жилетом. Спасательный жилет более объёмный, обладает большей плавучестью. И самое главное, что он способен переворачивать человека, даже находящегося в бессознательном состоянии, в положение головой кверху. То есть даже если человек потеряет сознание, он будет дышать. А страховочный жилет не обеспечивает данного переворачивания, он просто подержит на воде», – рассказал Юрий Покатов.