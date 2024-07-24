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Общество

27 пляжей оборудованы для купания в Псковской области

27 пляжей оборудованы для купания в Псковской области на данный момент, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 24 июля.

Фото: ПАИ

Гость радиоэфира напомнил, что зачастую люди погибают на водоёмах из-за купания в необорудованных местах, и призвал жителей города отдыхать только на оборудованных пляжах.

«На территории Псковской области на данный момент действует 27 пляжей, 10 из них – в детских оздоровительных лагерях. На территории Пскова действует три пляжа, из них два вновь открытых. И также в пределах города Пскова, в Ядровской волости, в районе посёлка Черёха также действует пляж», – рассказал Юрий Покатов.

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