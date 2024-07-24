МЧС: Псковские судоводители ответственнее купающихся относятся к безопасности на воде

17:31, 24 июля 2024, ПАИ

Псковские судоводители ответственнее обычных купающихся относятся к безопасности на водных объектах, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 24 июля.

«В прошлом году было два происшествия [с маломерными судами. – ПАИ]: одно столкновение и второе происшествие, когда человек вышел на маломерном судне, не подлежащем регистрации, выпал с него и утонул. Сначала нашли человека, потом уже судно», – рассказал гость радиоэфира.

Судоводители более ответственно относятся к своей жизни и к жизни своих пассажиров, чем обычные купающие, подчеркнул Юрий Покатов. «Они не пренебрегают элементарными требованиями: одевают всех в спасательные жилеты и следят за ними. Это нас, конечно, не может не радовать», – заключил спикер.